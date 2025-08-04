هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب أحداث غزة

استدعى وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، السفير الإسرائيلي، لتقديم توضيحات بشأن الأحداث والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، في تصعيد دبلوماسي لأول مرة.
الهجوم على قافلة إنسانية هو السبب
وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن السبب المباشر للاستدعاء هو هجوم القوات الإسرائيلية على قافلة طبية بقطاع غزة، واستشهاد 15 عامل إغاثة، وقال فيلدكامب في وقت سابق إن هذا يبدو بمثابة انتهاك خطير لقوانين الحرب.
وفي مجلس النواب، دعت كتل برلمانية، الثلاثاء، إلى استدعاء السفير، لكن بحسب متحدث باسم فيلدكامب، فإن قراره كان قد اتخذ بالفعل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت الحكومة الهولندية السيطرة على جميع الواردات والعبور والصادرات من السلع العسكرية إلى إسرائيل من الآن فصاعدا، وقبل بضعة أسابيع، كان حزب الشعب للحرية والديمقراطية، أحد الأحزاب الائتلافية، دعم بالفعل اقتراحا برلمانيا أكثر انتقادا للعلاقات مع إسرائيل.