هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب أحداث غزة

استدعى وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، السفير الإسرائيلي، لتقديم توضيحات بشأن الأحداث والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، في تصعيد دبلوماسي لأول مرة. الهجوم على قافلة إنسانية هو السبب وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن السبب المباشر للاستدعاء هو هجوم القوات الإسرائيلية على قافلة طبية بقطاع غزة، واستشهاد 15 عامل إغاثة، وقال فيلدكامب في وقت سابق إن هذا يبدو بمثابة انتهاك خطير لقوانين الحرب.

وفي مجلس النواب، دعت كتل برلمانية، الثلاثاء، إلى استدعاء السفير، لكن بحسب متحدث باسم فيلدكامب، فإن قراره كان قد اتخذ بالفعل.

وتستخدم هولندا الآن هذه الأداة الدبلوماسية لأول مرة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلتها، ولم يتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي، ولفترة طويلة اختارت الحكومة طريق الدبلوماسية الصامتة لإدانة استخدام القوة المفرطة، لكن بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها وزراء خارجية سابقون ومجموعات برلمانية ومنظمات إغاثة، بخصوص حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، بدأت الحكومة تغير مسارها بحذر.