«جبالي»: تعديلات قانون الثروة المعدنية تضمن الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الثروة المعدنية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية أخرى.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

التكامل بين سلطات الدولة المختلفة

وقال «جبالي» إن هذا المشروع يحقق روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون، بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.

وذكر رئيس مجلس النواب «لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع».

الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».