القائم بأعمال رئيس «مصر للمعلوماتية»: فرص عديدة للتعاون مع إيطاليا في وظائف المستقبل

استقبلت اليوم جامعة مصر للمعلوماتية، وفد حكومي إيطالي يضم الوزير المفوض فينتشنزو ديل موناكو، والدكتورة ايفا سبينا المدير العام بوزارة التنمية الاقتصادية، للتعرف على الإمكانات التي تمتلكها الجامعة، وإمكانات التعاون مع الجانب الإيطالي، خاصة في ظل ما تقدمه من برامج تعليمية لسد حاجة السوق المحلية والإقليمية ودول الجوار الأوروبي، من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هناك فرص عديدة للتعاون مع الجانب الإيطالي، في ظل سعي مصر لأنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لخدمة القارة الأفريقية، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الدولية، وهي مجالات تحتاج لقوة بشرية ذات قدرات فنية عالية وهو ما يتوافر في خريجي جامعة مصر للمعلوماتية، الذين يمكنهم تلبية هذا الطلب على وظائف المستقبل في مصر وأفريقيا وحتى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث لدينا شبكة من الاتفاقيات مع افضل المراكز البحثية والجامعات المرموقة ذات التصنيف العالمي وكبري شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات

وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على توسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها مع جامعات أمريكية وكندية وفرنسية، لتضم دول أخرى مثل إيطاليا إلى جانب توسيع علاقات تعاون الجامعة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتي نواكب التطور المستمر في القطاع على الصعيد الدولي.

ولفت إلى أن الجامعة تتبني منظومة عمل تحفز الطلاب وتمكنهم من التعلم المستمر نظريا وعمليا لتطوير مهاراتهم، وتكوين خبرات علمية وبحثية بما يعزز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتخريج أجيال من المبدعين.

من جانبها قدمت الدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، للوفد الإيطالي عرضا توضيحيا لجميع الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الجامعة، التي تتيح للطلبة اتباع نهج متكامل من أساليب التعليم الحديث، حيث تستهدف جامعة مصر للمعلوماتية مواكبة سوق العمل، وما يشهده من تطورات خاصة بمجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

برامج تعليمية لسد حاجة السوق في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات

وأشارت إلى ما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية لسد حاجة السوق من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات، وعلوم الاتصالات والميكاترونيكس والروبوتات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وأشاد الوفد الإيطالي بالإمكانات التقنية الحديثة التي تمتلكها جامعة مصر للمعلوماتية، معربا عن سعادته بإمكانيات الجامعة وفرص التعاون بين الجامعات الإيطالية والمراكز البحثية وحتي الشركات الإيطالية وجامعة مصر للمعلوماتية ومراكزها البحثية، مما يفتح الباب امام خريجي الجامعة للعمل في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عموما.

كما أكد الوفد اعجابه بتجربة مصر للمعلوماتية وما تمتلكه من قدرات علمية وبحثية متميزة، معربين عن تطلعهم لزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يثري العلاقات الإيطالية المصرية.

واستقبل الوفد الإيطالي الأستاذة الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور عمرو الشريف القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.