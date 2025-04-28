ريهام عبد الغفور: الـ«سوشيال ميديا» مؤذية.. واختياراتي في السينما غير موفقة

أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور انزعاجها من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تركت أثرا نفسيا سيئا عليها في الفترة الأخيرة، ووصفت هذا التأثير بأنه مؤذ.

ريهام عبد الغفور: اختياراتي في السينما غير موفق

وعن مشوارها السينمائي، أكدت ريهام عبد الغفور، خلال مشاركتها في ماستر كلاس، المقام على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنها واجهت فترة من أسوء الاختيارات، ما انعكس سلبا على مسيرتها، مضيفة: «لمدة طويلة كانت اختياراتي في السينما غير موفقة، ما أثّر عليّ، وسأسعى لمعالجة ذلك في أعمالي المقبلة».



كما تحدثت عن علاقتها القوية بالفنانة سلوى محمد علي، قائلة: «كنت شخصية سطحية إلى حد كبير، وتغيرت كثيراً بعد تعرفي على الفنانة سلوى محمد علي، التي أثرت في شخصيتي وحياتي بشكل إيجابي».

ريهام عبد الغفور: واجهت ضغوط بسبب لقب «أبناء العاملين»

وتطرقت ريهام عبد الغفور، إلى الضغوط التي واجهتها بسبب كونها ابنة الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة:«مصطلح أبناء العاملين كان يضعني تحت ضغط كبير، وشعرت في أول عشر سنوات من مسيرتي بالرغبة في ترك المجال الفني، لكنني تحديت نفسي من أجل اسم والدي ومن أجل إثبات ذاتي»

وعن تعاونها مع الفنان إياد نصار، أكدت ريهام وجود «كيمياء» وتفاهم كبير بينهما في الأعمال المشتركة، مشيرة إلى مسلسلي وش وضهر وظلم المصطبة كنماذج لهذا الانسجام الفني.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.