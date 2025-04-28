محافظ كفر الشيخ يتفقد صوامع القمح المعدنية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، صوامع تخزين وتوريد القمح المعدنية بمدينة كفر الشيخ، التي تضم 6 خلايا تخزينية للقمح، والتابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والتي تبلغ سعتها التخزينية 30 ألف طن، وذلك لمتابعة انتظام عمليات الاستلام والتخزين، وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.

تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملية توريد القمح

وأكد المحافظ، حرص الدولة على دعم المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملية توريد القمح، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الوزن والاستلام، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التخزين لتحقيق المستهدف من التوريد لهذا العام، لافتًا إلى أن المحافظة خصصت 26 موقعًا لاستلام القمح، تشمل صوامع وشونًا ومراكز تجميع موزعة على جميع المراكز والمدن، وتتبع الشركة المصرية للصوامع، البنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنه تم تأمين كافة المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وقال إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألفًا و519 فدانًا، بزيادة قدرها 32 ألف فدان عن العام الماضي بنسبة 46.6% من إجمالي المساحة الزراعية البالغة 552 ألفًا و260 فدانًا، باستخدام أصناف عالية الإنتاجية، مضيفًا أن السعة الاستيعابية لمنظومة استقبال القمح تبلغ 231 ألفًا و500 طن من القمح المحلي، موزعة عبر 5 صوامع بسعة إجمالية 129 ألف طن، و15 شونة بسعة 48 ألفًا و148 طنًا، و5 هناجر بسعة 17 ألفًا و920 طنًا، بالإضافة إلى الصومعة المعدنية بمدينة كفر الشيخ والتي تضم 6 خلايا تخزين بسعة إجمالية 30 ألف طن.

ضرورة الالتزام بالأسعار التي حددتها الدولة للأردب

ووجّه المحافظ، بضرورة الالتزام بالأسعار التي حددتها الدولة للأردب زنة 150 كجم، حيث تم تحديد السعر بـ2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025، مع ضرورة توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع إعداد بيان يومي بكميات القمح المستلمة، وتسهيل حركة المرور عبر مراجعة الطرق، تحت إشراف مركز العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات التوريد ميدانيًا.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل، مثل الأرز، القمح، القطن، الذرة، فول الصويا، بنجر السكر، البطاطس، الخضروات، والفواكه، كما تحتل مركزًا متقدمًا في إنتاج الأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتسهم بقوة في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.