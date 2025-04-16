محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات تسويق القمح وتجهيزات الشون والصوامع لموسم 2025

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ اليوم، استعدادات تسويق الأقماح المحلية وتجهيزات الشون والصوامع لموسم 2025، وتشكيل لجان الاستلام وتكثيف الرقابة لمنع نقل الأقماح خارج المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية، وفقًا للقرارات والضوابط الموضوعة.

تجهيز الصوامع والشون والهناجر لاستلام الأقماح

وقال المحافظ إنّه جرى تجهيز الصوامع والشون والهناجر لاستلام الأقماح 2025 بإجمالي السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتي تبلغ 231 ألفا و500 طن قمح محلي، من خلال 25 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة، والتي بلغ عددها 5 صوامع تسع 129 ألف طن، و15 شونة تسع 48 ألفا و148 طنا، إضافة الى 5 هناجر تسع 17 ألفا و920 طنا.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على تسهيل العقبات وصولا إلى استقبال واستلام أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلي موسم حصاد 2025، لافتاً إلى أنّ المساحة المنزرعة من القمح في كفر الشيخ هذا العام بلغت 235 ألفا و519 فدانا، بزيادة 32 ألف فدان عن العام الماضى بنسبة 46.6%، من إجمالي المساحة الزراعية 552 ألفا و260 فدانا على مستوى المحافظة، وجرى تأمين المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وأوضح أنّ كفر الشيخ من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، حيث تتنوع فيها زراعة «الأرز، والقمح، والقطن، والذرة، وفول الصويا، وبنجر السكر، والبطاطس، والخضروات، والفواكه»، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتُعد من أولى المحافظات إنتاجا للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتُساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد أنّه جرى تشكيل لجنة لاستلام الأقماح هذا العام طبقا للمواصفات ودرجة النقاوة وتحديد الأسعار مشكلة من مندوب من مديرية التموين «رئيسا»، وعضوية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومندوب عن الجهة المسوقة «الشون»، ومندوب من مديرية الزراعة، ومندوب من الجمعية القبانية للوزن.

توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين

وشدّد المحافظ، على توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين وتسهيل عمليات الصرف بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ مع عمل بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة، موجّها بمراجعة تمهيد الطرق، وتسهيل حركة المرور، ومتابعة ذلك من خلال مركز للعمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات استلام الأقماح ميدانيا.

ومن جانبه، ذكر المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنّ المديرية استعدت لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، بتطهير وتبخير المواقع تمهيدا لعملية استلام القمح بها، وإجراء معاينات فنية للمواقع التخزينية بنطاق المحافظة بناءً علي خطابات من الجهات المسوقة، منوها بأنّ عدد المواقع التابعة للجهات المسوقة 25 موقعا صالحة للاستخدام، وتم تشكيل لجان الفرز والاستلام في المواقع.