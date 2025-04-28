20 ألف مشاهد لمسرحية «توتة توتة» بمسرح المواجهة والتجوال في البحيرة

كتبت- إلهام الكردوسي:

اختتم مسرح التجوال عروض مسرحية «توتة توتة» بمحافظة البحيرة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وكانت قد بدأت العروض في قصر ثقافة دمنهور لمدة يومين، ثم عرضت المسرحية في 5 قرى من مشروع حياة كريمة، بمركز كفر الدوار، وأبو حمص، ومركز حوش عيسي، إذ شاهد العرض في كل هذه المواقع والفضاءات المسرحية 20 ألف مشاهد من كل الأعمار، وجذبهم جميعا تناوله لقصص وسير التنويريين الذين كان لهم أثر كبير في العلم والثقافة والفنون من خلال مبادرة ولد هنا.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال

مشروع مسرح المواجهة والتجوال يشرف عليه المخرج محمد الشرقاوي، ضمن حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وهذا العرض بالتحديد مهم جدا للأجيال الجديدة لمعرفة النماذج المشرفة الذين خرجوا في ظروف أصعب من ظروف الأجيال الحالية، ولكنهم تميزوا وأصبحوا نماذج مشرفة لنا كمصريين، مثل أحمد زويل، فاروق الباز، أحمد لطفي السيد، الإمام محمد عبده، نبوية موسي، سميرة موسي، مصطفي محمود، مصطفي مشرفة، و المشروع مستمر في تقديم عروضه المميزة في مختلف محافظات الجمهورية.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وحياة كريمة، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياه كريمة، ووزارة التضامن.

مسرحية توتة توتة تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل، ومساعدي الإخراج جهاد محمد، محمد عبد الله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم: طارق عبدالعزيز، شنودة جمال، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد، منصور عبدالقادر، نادين محمد، اسراء حسن، متاوس مرقس، حمزة عبدالله، أحمد كارم ، محمد عبدالله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي.