بعد أيام قليلة .. القاهرة تحتضن البطولة العربية للجولف 2025 على ملاعب جولف مدينتي وقطامية ديونز





أعلن الاتحاد العربي للجولف والاتحاد المصري للجولف في بيان مشترك عن تفاصيل بطولة العرب للناشئين والسيدات لعام 2025، بما في ذلك نظام البطولة والفرق المشاركة. وستُقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2025 في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف ، حيث ستنطلق مراسم الافتتاح يوم الأربعاء 7 مايو 2025، فيما تبدأ المنافسات الرسمية يوم الخميس 8 مايو، على أن يُقام حفل الختام يوم السبت 10 مايو 2025.



ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعباً يمثلون 13 دولة، وهي: البحرين ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، و مصر (الدولة المضيفة).



واعتمد الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف الفئات المختلفة للمنافسات، وهي: السيدات، الفتيات تحت 16 سنة، الفتيات تحت 13 سنة، الفتيان تحت 18 سنة، الفتيان تحت 16 سنة، الفتيان تحت 13 سنة. ويستضيف نادي قطامية ديونز للجولف فئات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة، فيما يستضيف نادي مدينتي للجولف سيستضيف الفئات الخمس الأخرى.



وستُقام منافسات الفرق في جميع الفئات، باستثناء فئة الفتيات تحت 13 سنة، والتي ستُدار كتجربة تطويرية. وستُقام منافسات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة على مدار 36 حفرة، بينما تُلعب بقية الفئات على مدار 54 حفرة.



وعلق عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، قائلًا: “أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة العربية المقرر يوم 7 مايو المقبل، ونحن جميعًا متحمسون لاستضافة هذه البطولة الهامة على أجندة الاتحاد العربي للجولف (AGF). نشكر الاتحاد العربي للجولف على دعمه وتعاونه وكل الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الحدث.” وأضاف: “هذه البطولة هي ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد العربي والمصري لتنظيم واحدة من أكبر البطولات لهواة الجولف العرب على مستوى العالم العربي.”



لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الرسمي لكل من الاتحاد العربي للجولف والاتحاد المصري للجولف



www.ArabGolfFederation.com

www.EgyptianGolfFederation.com