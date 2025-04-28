كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بالاستعراض بدراجة نارية في الإسكندرية



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية في الإسكندرية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر



وعقب الفحص، جرى تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق الدراجة النارية وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.