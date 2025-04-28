وزير الاتصالات: الهجمات السيبرانية أحدثت أخطار متعددة ويجب التصدي لها

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العالم يتجه حاليا إلى المجتمعات الرقمية بشكل متسارع، ما يحتم على الجميع ضرورة المضي قدما نحو تحقيق اعلي معدلات التكنولوجيا الحديثة والاعتماد عليها لأنها ضرورة حتمية، ومن يتخلف عن هذا فسيتخلف عن ركب الحضارة الجديدة.

الهجمات السيبرانية

أضاف «طلعت» على هامش افتتاح الدورة السابعة من قمة fdc، أن الهجمات السيبرانية أحدثت العديد من الاخطار خاصة مع المستحدثات في مجال التكنولوجيا كالحوسبة الكمية والبنوك والشركات وسلاسل الكتل أو ما يعرف بـ«البلوك تشين»، إذ تعد الأخيرة إحدى أهم وأحدث القطاعات التي يتطلع العديد من الاستفادة من متطلعاتها وإيجابياتها.

وأوضح أنه من الضروري دراسة الأمر بعناية والتعمق فيه، حيث إنه ورغم أهميته غير أنه يعد تقنيه حديثة يحيق بها الاخطار، وهي إحدى مسؤوليات القطاعات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء، مع ضرورة تضافر كل عناصر المنظومات الرقمية، على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدما في تفعيل أطر تفادي الهجمات السيبرانية، لأن مخاطرها باتت تتجاوز كل الحدود، ومن ثم فتماسك مجتمع رقمي في بلد بعينه أصبح غير كاف، ما يلزم كل الدول العربية والغربية، في التعاون والتكاتف لمنع حدوث ذلك لأنه اصبح ضرورة حتمية.

توسيع الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات

أكد أن مثل هذه الهجمات تؤثر على الدول العربية والإفريقية والغربية، وجميعنا يحمل هم مخاطر الهجمات السيبرانية، وهو ما يجب أن نتنبه له، ضاربا المثل بقطاع الأمن السيبراني في البنك المركزي، الذي لا يغفوا ويتصيد دوما العديد من الهجمات السيبرانية صباحا ومساء، لأنه خلال الوقت الراهن لا توجد منظومة محصنة بشكل كامل أو غير قابلة للاختراق، بل اصبح العالم السيبراني بأسره مهددا، مع تطور أشكال الهجمات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى دوما لتوسيع الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وروافد الأمن السيبراني بشكل خاص، حتى لا ينال أي تشكيل عصابي من الوصول لمبتغاه.

وشدد على ضرورة أن تستمر محاولات تطوير ومحاولات الاختراق عبر التحصين الشديد في المنظومة السيبرانية، كما أن الأمن السيبراني لم يعد أسيرا لجهة أو وزارة بعينها، لكنه بات وسيلة تشكل فرصة ثمينة للتقدم، وينبغي أن نتحوط بما يحيق بنا على المنظومات الرقمية كافة.