محافظ كفر الشيخ يتفقد مطحن سلندرات لإنتاج الدقيق لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مطحن إنتاج الدقيق التمويني بمدينة كفرالشيخ، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 385 طنًا يوميًا، لإنتاج الدقيق بنسبة استخلاص 87.5%، اللازم لاحتياجات المخابز من الدقيق المستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

آليات عمل المطحن

واستعرض المحافظ، آليات عمل المطحن، حيث اطلع على غرفة الكنترول الخاصة بالتحكم في تشغيل المطحن، وتفقد سلندرات طحن الدقيق، وماكينة التعبئة، ومراحل مراقبة جودة الإنتاج، بالإضافة إلى مواسير الشفط والهواء، وكافة مرافق المطحن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج الدقيق لضمان توفير خبز مطابق للمواصفات، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والرقابة اليومية على المطاحن والمخابز لضمان انتظام سير العمل لصالح أهالي المحافظة.

تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها رغيف الخبز، موجهًا بضرورة الحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج، والقيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات لضمان استمرار العمل بكفاءة.