فريق الكونغ فو طالبات بكفر الشيخ يحصد الفضية والبرونزية في دورة الجامعات

حصد فريق الكونغ فو طالبات بجامعة كفر الشيخ الميداليتين الفضية والبرونزية، على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركة الفريق بفعاليات دورة الشهيد الرفاعي 52 للجامعات المصرية والمعاهد العليا، التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

فريق الكونغ فو طالبات بجامعة كفر الشيخ يحصد الفضية والبرونزية

وجاءت مشاركة فريق جامعة كفر الشيخ برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بما حققه فريق الجامعة من إنجاز رياضي مشرف، مهنأً الطلبة الفائزين، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكل الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل.

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب يهنئ فريق الجامعة

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطالبة روضة حسين عبدالرازق، بكلية علوم الرياضة حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في الكونغ فو وزن 75 كيلوجراما، والطالبة منة الله أشرف السعيد، بكلية علوم الرياضة حصلت على المركز الثالث وزن 48 كيلوجراما، مهنئًا فريق الجامعة على هذا الفوز الكبير، متمنيًا لهم مزيدا من التوفيق.