كيف احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة؟

وجَّه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، رسائل حب وتهنئة إلى زوجته الأميرة رجوة الحسين، إذ تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 31، ونشر صورا لهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين

رسالة مليئة بالحب والرومانسية قدمها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لزوجته الأميرة رجوة الحسين، قائلا: «الغالية أم الغالية.. كل عام وأنت نور حياتنا أنا وإيمان» وذلك في إشارة إلى ابنتهما الصغيرة، مضيفا كلمات باللغة الإنجليزية والتي ترجمتها كالتالي: «عيد ميلاد سعيد يا رجوة.. ممتن للحب واللطف، والدفء الذي أدخلته إلى حياة إيمان وحياتي».

كلمات الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لزوجته الأميرة رجوة الحسين تعكس قوة علاقتهما، منذ زواجهما في مطلع يونيو 2023، حيث يظهر ذلك في إطلالتهما معاً في العديد من المناسبات الرسمية والعائلية، والتي طالما اتسمت بالبساطة والأناقة والابتسامة التي استطاعت أن تخطف من خلالها القلوب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نبذة عن الأميرة رجوة الحسين

وُلدت الأميرة رجوة في الرياض عام 1994، للمرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، حيث أكملت دراستها الثانوية في السعودية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرست الهندسة المعمارية في جامعة «سيراكيوز» بنيويورك، قبل أن تحصل على شهادة إضافية في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة.