الأميرة رجوة الحسين في انتظار مولودها.. أول أحفاد العائلة المالكة الأردنية

ينتظر الأمير الحسين ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة الحسين، مولودهما الأول، إذ هنأ الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، في بيان رسمي، بمناسة انتظارهما أول أحفادهما من الأمير الحسين والأميرة رجوة، مع أمنيات لهما بالذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

الأميرة رجوة الحسين في انتظار أول أحفاد الملك عبدالله والملكة رانيا

وتنتظر العائلة المالكة أول أحفادها، إذ يعد المولود الذي حدد الديوان الملكي موعد قدومه في الصيف المقبل، أول حفيد للملك عبدالله والملكة رانيا، من بكرهما ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين.

وكانت الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله والملكة رانيا تزوجت الشاب الفنزويلي ذي الأصول اليونانية جميل ألكسندر ترميوتس، في مارس 2023، لكن لم يعلن الديوان الملكي عن انتظارهما لمولود بعد، وبالتالي فأن ابن ولي العهد هو أول أحفاد العائلة المالكة.

وكان الديوان الملكي اختار أول أيام عيد الفطر المبارك لإعلان النبأ لأنه خبر سار بالنسبة للأردنيين والعائلة المالكة، مؤكدا أن الأميرة رجوة الحسين تنتظر مولودها في الصيف المقبل.

الأميرة رجوة الحسين في انتظار ولي ولي العهد

ووفقا لدستور المملكة الأردنية الهاشمية، فإن السلطة التنفيذية والملكية وراثية، ينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر، ويحق للملك ووفقا لرغبته أن يسمى واحدا من إخوته وليا للعهد.