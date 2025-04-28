رئيس «طاقة النواب» يطالب بعقد اجتماع مع لجنة الصناعة بالبرلمان

طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من وزير البترول والثروة المعدنية، تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية (مشترك مع لجنة الطاقة والبيئة) بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.



وقال السويدي، إن الاجتماع هدفه مناقشة المشكلات المرتبطة بالطاقة والصناعة، وكذلك المشكلات التي تواجهها الشركات.

جاء ذلك بناء على طلب النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

وفي سياق منفصل، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات المهمة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.



وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما ينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ على ملكية تلك الأصول للدولة.

تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها على الحكومة؛ بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، إذ يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.