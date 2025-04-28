استشاري التنمية للأمم المتحدة: العالم يشهد الانتقال لنظام دولي جديد

كتب - أحمد عبد القادر

قال الدكتور باسم حشاد، استشاري التنمية للأمم المتحدة، إن قضايا التمويل هي واحدة من أهم التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والصين وباقي دول العالم من جانب آخر، ولهذا تحتل قضايا التمويل الدولي مكانة ذات طبيعة خاصة.

وأضاف حشاد، في مداخلة هاتفية على «قناة إكسترا نيوز»، أن في عام 1947 تم تأسيس هذه المؤسسات، وهي صندوق النقد الدولي من جهة هو المسؤول عن التوازن النقدي والبنوك المركزية وإدارة النقد على مستوى العالم، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بالإنشاءات والاستثمارات طويلة الأجل لدول العلم الأعضاء 192 دولة عضو، ومنظمة التجارة العالمية التي تحكم مبادئ التجارة العالمية.

وتابع استشاري التنمية أن ما يحدث الآن هو نقد لكل هذه المعاهدات وعقود التأسيس التي أنشئت عليها هذه المؤسسات، وهذا يعد تحديا كبيرا يعيق عمل المؤسسات فى الوقت الحالي.

وأشار حشاد إلى أن العالم الآن يعيش مرحلة من مراحل الانقلاب على النظام الدولى الخاص ببريتون وودز لعام 1947، والانتقال إلى مرحلة جديدة ونظام اقتصادي عالمي جديد نشهد بدايته الآن، وتغيرات ضخمة تحدث لا مجال فيها لأي أدوار ثانوية، إما أن يكون لديك دور رئيسي أو ستختفي، وهذا ينطبق على المؤسسات الدولية مثل الحكومات والأفراد.