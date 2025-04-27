صندوق النقد الدولي يشيد بإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية

صندوق النقد الدولي يشيد بإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية

صندوق النقد الدولي يشيد بإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، اجتماعًا مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

نائب مدير صندوق النقد يشيد بإدارة مصر للملف الاقتصادي

عبر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

الوفد المصري المشارك باجتماعات الربيع 2025

حضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

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