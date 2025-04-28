محافظ دمياط يشهد افتتاح مشروع تأهيل وتوصيل المياه لـ13 منزلا بأم الرضا

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، افتتاح مشروع تأهيل وتوصيل وصلات مياه الشرب النظيفة لعدد 13 منزلا في قرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ، الذي جاء ضمن مبادرة أطلقتها جمعية الأورمان.

وافتتح محافظ دمياط المشروع الذي تضمن كذلك رفع كفاءة مدرسة أم الرضا الإعدادية المشتركة، وسلّم مفاتيح المنازل إلى الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة وتقديرهم لتلك الجهود، كما تفقد المنازل واطلع على كل الأعمال التي تم تنفيذها للتأهيل وإعادة الإعمار وأيضا فرش المنازل وتجهيزها وتأثيثها، علاوة على مد وصلات مياه الشرب النظيفة إليها.

رعاية الفئات الأكثر احتياجا

وأشاد محافظ دمياط، في بيان، بتلك المبادرة موجها الشكر إلى جمعية الأورمان على هذه المشاركة المجتمعية، لدعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن تلك الجهود عكست التعاون الوثيق والشراكة المتميزة والعميقة بين كل الجهات لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تذليل العقبات لتحقيق استراتيجية الدولة

وأكد «الشهابي» دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود، والعمل على تذليل كل العقبات لتحقيق استراتيجية الدولة لتطوير الريف المصري والارتقاء بخدمات البنية الأساسية، ودعم التعليم باعتباره أحد أهم الركائز الرئيسية لتنمية المجتمع.

وفي سياق متصل، شهدت المهندسة شيماء الصديق الحفل الذي تم تنفيذه على هامش الافتتاح، تحت رعاية محافظ دمياط ووزير البترول، والذي بدأ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروعات التطوير، تلاها تفقد مدرسة أم الرضا الإعدادية التي تم رفع كفاءتها لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء القرية.

دعم خطط التنمية المحلية

وفي كلمتها، نقلت المهندسة شيماء الصديق تحيات محافظ دمياط للحضور، معربة عن سعادتها بإطلاق هذه المشروعات التي تُعَبِّر عن تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وتمكينهم من حياة كريمة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.