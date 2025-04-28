شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على الدكتور أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية

اطمأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين هاتفيًّا، على ‏الحالة الصحية لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إثر تعرضه ‏لوعكة صحية.‏

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للعالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيًا ‏المولى -عز وجل- أن يكتب له السلامة والشفاء العاجل، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.‏