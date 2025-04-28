شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على الدكتور أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على الدكتور أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية
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اطمأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين هاتفيًّا، على الحالة الصحية لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للعالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكتب له السلامة والشفاء العاجل، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.