مندوب مصر أمام «العدل الدولية»: لا يمكن الاستغناء عن عمل «الأونروا» في فلسطين

قال مندوب مصر خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية، إنه بالرغم من أن المحكمة أعلنت أن وجود الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني إلا أن إسرائيل لا تزال مصرة على مخالفة وانتهاك القانون الإنساني الدولي.

يجب على إسرائيل توفير جميع المساعدات لفلسطين

وأضاف: «إسرائيل كسلطة محتلة يجب عليها توفير جميع المساعدات الإنسانية والغذائية بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولا شك أن الأمم المتحدة تحاول قدر المستطاع من خلال وكالاتها المتعددة أن تعمل على سد الفجوات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية».

وتابع: «عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية، ولا يجب التعرض أبدًا إلى أي وكالة من وكالاتها، ولا طاقم إنساني محلي أو دولي يعمل داخل الأراضي الفلسطينية».

وأكمل: «ويتعين على الدولة الإسرائيلية ضمان عمل جميع المنظمات الدولية دون أي تحيز أو تعرض للمنشآت التي تعمل بها هذه المنظمات، وننادي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقوية موقف السلطة الفلسطينية حتى لا تخسر قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية مثل الخدمات الطبية والتعليمية والأساسية مثل الماء والكهرباء».

وقال: «لا توجد هناك أي هيئة إنسانية أو سياسية أخرى قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات غير الأونروا، التي منذ يومها الأول لم تتوقف أبدًا عن تقديم يد العون والمساعدات للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيمات اللجوء».