«النهار» تعلن عودة محمود سعد ببرنامجه «باب الخلق» قريبا

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عودة الإعلامي الكبير محمود سعد مجدداً إلى شاشتها، ببرنامجه الشهير «باب الخلق»، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، اعتبارا من 22 مايو المقبل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار في بيان قبل قليل: «عودة محمود سعد تمثل قوة كبيرة لشبكة قنواتنا، وإضافة حقيقية للإعلام المصري في توقيت مهم».

وأضاف: «علاقتنا بالأستاذ محمود عميقة وممتدة ولم تنفصم يوما، وهو أهم الأسماء التي قامت عليها النهار منذ بدايتها، وعبر جميع مراحلها، ووجوده على شاشتها جزء أصيل من هويتها».

ومن جانبه قال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن محمود سعد اسم أيقوني في الصحافة والإعلام، بشخصيته الأكثر قربا إلى الناس وأسلوبه المتفرد، وهو ما حقق له رصيدا عظيما يندر تحقيقه من الجماهيرية القائمة على المحبة والثقة لدى المشاهدين في مصر وكل الدول العربية، ونثق أن ما سيقدمه من نقاشات وحوارات مع شخصيات مميزة، وما سيعرضه من موضوعات، سيلبي احتياجا حقيقيا لدى مختلف شرائح المشاهدين.

من المعروف أن الإعلامي الكبير محمود سعد أول من قدم برنامج «آخر النهار» بنجاح كبير، مع إطلاق قنوات النهار عام 2011 ولعدة سنوات، قبل أن يقدم على شاشتها من 2018 حتى 2021 برنامجه الشهير «باب الخلق» بمحتواه الإنساني والاجتماعي والثقافي المتنوع، الذي يكشف جوانب عميقة وأصيلة في الشخصية المصرية، وهو البرنامج الذي يعود بنسخته الجديدة التي تشهد تحديثا في الشكل والمحتوى.