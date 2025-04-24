بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.