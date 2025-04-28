صحيفة أحوال معلم 2025.. دليل استخراجها لتحديث البيانات الوظيفية

كتب: عبدالعزيز سلامة

يمثل استخراج صحيفة أحوال معلم 2025، من الأمور المهمة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، وهي وثيقة رسمية مهمة توثق المسار المهني والوظيفي للمعلم بدقة وشمولية.

ما هي صحيفة أحوال المعلم؟

صحيفة أحوال معلم 2025 هي شهادة رسمية تصدرها وزارة التربية والتعليم عبر نظام إدارة الموارد البشرية، وتضم جميع البيانات الشخصية والوظيفية الخاصة بالمعلم، والتي تتمثل في التالي:

الاسم الكامل.

تاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

الرقم القومي.

المؤهلات الدراسية والتخصص.

الدرجة العلمية والدرجة الوظيفية الحالية.

تاريخ التعيين والترقيات والخبرات المهنية.

الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها المعلم.

أهمية صحيفة أحوال المعلم

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن استخراج صحيفة أحوال المعلم شرط أساسي للحصول على الترقيات، أو عند الحاجة لتحديث البيانات الوظيفية بالوزارة أو الإدارات التعليمية، وتُستخدم الصحيفة لتوثيق التاريخ الوظيفي للمعلم، وهي مستند ضروري عند التقديم للترقيات أو تحديث البيانات.

خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025

يمكن للمعلمين الراغبين في الحصول على الصحيفة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر نظام إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، من خلال هذا الرابط، بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة، وهي كالتالي:

الرقم القومي.

الكود الوظيفي الخاص بالمعلم.

الرقم السري (يُحصل عليه من الإدارة التعليمية أو قسم الإحصاء المختص).

بعد تسجيل البيانات، تظهر صحيفة الأحوال كاملة بكل التفاصيل الخاصة بالمعلم.

يمكن للمعلم طباعة الصحيفة مباشرة أو حفظ نسخة إلكترونية منها لاستخدامها لاحقاً.

تأكد من إدخال البيانات بدقة لضمان ظهور الصحيفة بشكل صحيح.

في حال فقدان الرقم السري، يجب التوجه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع لها المعلم.

يتم تحديد المدرسة أو الإدارة التعليمية التي يعمل بها المعلم أثناء استخراج الصحيفة.