«روايح الزمن الجميل».. كرنفال السيارات الكلاسيكية يخطف قلوب المارة بشوارع القاهرة

حسين عوض الله ـ نهى نصر

في مشهد مبدع يمزج بين عبق التاريخ وسحر الماضي، أطلق نادي السيارات والرحلات المصري كرنفاله السنوي المنتظر للسيارات الكلاسيكية والتاريخية، يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أبريل 2025، وبذلك يواصل تقليداً سنوياً بات علامة مميزة لعشاق ومحبي السيارات الكلاسيكية في مصر.

كرنفال السيارات الكلاسيكية



خلال الاحتفالية شارك ما يزيد عن خمسين سيارة من أفخم السيارات الكلاسيكية والتاريخية النادرة التى يعود تاريخ تصنيع بعضها إلى أكثر من ثمانين عاماً، بالإضافة إلى أشهر الماركات العالمية مثل رولزرويس، بنتلي، كاديلاك، بويك، جاجوار، مرسيدس، وشيفروليه.

بعض السيارات كانت تحمل ذكريات مالكيها السابقين من مشاهير الفن والسياسة، فهي جاءت بتصميمات مميزة ونادرة، زيَّنت بها شوارع وسط القاهرة في مشهد يحتفي بالأناقة والرقي، حيث ساعد هذا الأمر على منح محبي السيارات الكلاسيكية فرصة رائعة للعودة إلى أجواء الزمن الجميل.

الفعاليات انطلقت من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل، حيث يبدأ توافد المشاركين بسياراتهم ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهراً، وتليها مراسم استقبال الضيوف محبي هذا النوع من السيارات النادرة لتفقدها والتقاط الصور التذكارية معها.

وخلال الاحتفالية انطلق أيضا موكب السيارات في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً في جولة احتفالية تبدأ من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل ثم ميدان التحرير إلى كوبري قصر النيل حتى دار الأوبرا، ثم تعود عبر شوارع وسط البلد وميدان سليمان باشا، لتختتم الرحلة إلى مقر النادي، في استعراض مبهر يعكس رقي التصميم وروح العصر الذي تنتمي إليه كل تحفة منهم.

أهمية كرنفال السيارات الكلاسيكية



لم يعد الكرنفال مجرد عرض فني راقٍ، بل هو احتفال حقيقي يهدف الى إحياء هذا التراث النادر وتجديد الصلة بينه وبين الأجيال المتعاقبة، كما أنه يسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على هذا النوع النادر من التراث، كما يُبرز مكانة مصر فى الاهتمام بالجمال والتاريخ ليس فقط من خلال آثارها، بل أيضاً من خلال تحف ميكانيكية صنعتها أيدى مبدعة من مختلف أنحاء العالم فى زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة.