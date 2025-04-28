وظائف شاغرة في شركة غذائية كبرى بالجيزة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في شركة غذائية كبرى بالجيزة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في شركة غذائية كبرى بالجيزة.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف «فرصنا»، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات الكبرى العاملة بمجال تعبئة المواد الغذائية، لتعيين عدد من السائقين الحاصلين على رخصة قيادة درجة ثانية «جامبو».

وتأتي هذه الفرص الوظيفية في إطار التوسع المستمر للشركة، ورغبتها في تعزيز فريق عملها بسائقين مؤهلين وذوي خبرة، في مجال قيادة السيارات النقل الثقيل وتوصيل المبيعات، في محافظة الجيزة، داخل مناطق مثل السادس من أكتوبر، والهرم، وحدائق أكتوبر، وغيرها من أحياء الجيزة.

متطلبات الوظيفة

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة المطلوبة: من سنتين إلى 15 سنة خبرة في مجال القيادة.

رخصة القيادة: يشترط وجود رخصة درجة ثانية سارية.

الجنس المطلوب: ذكور فقط.

السن المطلوب: من 20 إلى 51 سنة.

المؤهل الدراسي: يجيد القراءة والكتابة «بلا شهادة دراسية».

إجادة الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس: لا يشترط

الراتب ونوع العمل

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض أثناء المقابلة الشخصية.

نوع الوظيفة: دوام كامل «يوم كامل».

نظام المكافآت: الراتب الأساسي بالإضافة إلى عمولة.

المميزات التي توفرها الشركة

- توفير بدل مواصلات أو مواصلات مخصصة

- تأمين صحي خاص لجميع الموظفين

- تأمين على الحياة

- تأمينات اجتماعية منتظمة

المهام الأساسية للوظيفة

يجب على الملتحق بهذه الوظائف أن يؤدي عدة مهام أساسية، وتشمل:

- قيادة سيارات النقل «جامبو».

- توصيل المبيعات إلى المنافذ والموزعين.

- الحفاظ على سلامة البضائع أثناء النقل.

- الالتزام بمواعيد العمل والتسليم.

طريقة التقديم على الوظائف

إذا كنت تمتلك الخبرة المطلوبة، ولديك رخصة قيادة درجة ثانية، وترغب في العمل، يمكنك التقديم على الوظائف من خلال هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

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