5 أبراج فلكية تبدو غير مهتمة لكنها تحلل كل تصرفاتك.. خلي بالك معاهم

كتبت: نرمين عزت

لا شك أنك قابلت في حياتك هؤلاء الأشخاص الذين يبدو عليهم الاسترخاء واللامبالاة، والذين يبدو أنهم يأخذون الحياة كما تأتي، ولا يهتمون بأي شيء في العالم، ولكن المفاجئ أن بعضهم يعيدون تشغيل كل محادثة سراً ويحللون كل تفاعل في رؤوسهم، لا يمر التصرف أو حتى الكلمة مرور الكرام، وكل هذا دون أن يلفتوا الانتباه إلى عملية التحليل التي تجري داخلهم، وفق موقع «myinnercreative».

برج الميزان

مواليد برج الميزان من الأبراج الفلكية التي تبدوا ظاهريًا مثالًا للهدوء والسكينة والرزانة واللامبالاة، بفضل شخصياتهم الهادئة ومهارتهم في الحوار السلس، قد يُغفر لك إن ظننت أنهم لا يهتمون بأي شيء في العالم، لكن لا تدع هذا المظهر الهادئ يخدعك؛ فخلف هذا المظهر المريح يكمن عقلٌ دائمُ النشاط، يُحلل ويُحلل كل تفاعل، وسواء كان الأمر محادثة عادية أو نقاشًا ساخنًا، فإن الميزان يقرأ دائمًا بين السطور ويحاول فهم ما لم يُقال.

برج العذراء

مواليد برج العذراء من السهل تمييزهم - هادئون دائمًا، وواثقون من أنفسهم، ويبدون متقبلين للحياة، لكن لا تنخدع، فهناك الكثير مما يدور في عقولهم، لذا؛ على الرغم من هدوئهم الظاهري، فإن برج العذراء دائمًا في حالة ترقب، يُدوّن تفاصيل صغيرة قد يغفل عنها الآخرون، إنهم من يُعيدون تشغيل المحادثات في رؤوسهم بعد انتهائها بوقت طويل، باحثين عن معانٍ خفية أو إشارات مُهملة.

الجوزاء

يشتهر مواليد الجوزاء بالهدوء وقدرتهم على التكيف مع الظروف، لديهم روح مرحة وخفيفة الظل في أي مكان، لكن خلف تلك العيون المتلألئة والضحكات، يقوم الجوزاء بتحليل ومعالجة المعلومات بشكل مستمر، فيتمسكون بكل كلمة تُقال حولهم، يستعيدون المحادثات في أذهانهم، ويدرسون لغة الجسد ونبرة الصوت، باحثين دائمًا عن معانٍ أعمق.

برج الدلو

يُعرف أصحاب برج الدلو بسلوكهم الهادئ والمنعزل، لكن لا تدع مظهرهم الخارجي المنعزل يخدعك، فهناك الكثير مما يحدث في داخلهم، فهم لديهم شغف عميق بفهم السلوك البشري، ويدفعهم هذا الفضول إلى تحليل كل تفاعل يخوضونه، والتأمل في تفاصيله وتداعياته المحتملة، فعقولهم تشبه غرفة صدى داخلية، تتبادل الأفكار باستمرار ذهابًا وإيابًا.

برج السرطان

يشتهر مواليد برج السرطان بهدوئهم ولطفهم، وقدرتهم على جعل أي شخص يشعر بالراحة لهم، لكن وراء هذا المظهر الهادئ يكمن عقلٌ غالبًا ما يكون في حالة نشاط مفرط، وغالبًا ما يجد نفسه يُبالغ في تحليل كل تفاعلاته، يتذكرون التفاصيل الصغيرة من المحادثات، ويتعمقون في التفاصيل الدقيقة التي قد يغفلها الآخرون.