الشيخ خالد الجندي: الشياطين لا تسكن دورات المياه (فيديو)

كتبت: نرمين عفيفي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ المكان الذي يتوضأ فيه الإنسان أو الذي يساعده على الوضوء هو مكان يحبه الله سبحانه وتعالى، مستنكرًا ما يروجه البعض من أنه مليء بالعفاريت والشياطين.

الحمام لا توجد به عفاريت أو شياطين

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية dmc، اليوم الاثنين، أنّ الحمام لا توجد به عفاريت أو شياطين كما يفهم البعض، مبينًا أن قول الإنسان عند دخول الحمام: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث» هو استعاذة من الشرور والآفات وليس دليلًا على وجود مخلوقات شيطانية بالحمام.

النبي علمنا الدعاء عند دخول الحمام للاحتماء من الشرور

وبين أنّ تفسير «الخبث والخبائث» باعتبارها ذكور وإناث الجن والشياطين، هو اجتهاد للإمام النووي رحمه الله، وليس نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن النبي علمنا الدعاء عند دخول الحمام للاحتماء من الشرور، وليس لأنه مكان مسكون بالعفاريت.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الفضلات التي تخرج من الإنسان مثل البول والغائط هي من الخبائث، ولذلك يقول المسلم عند الخروج: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى».