محافظ قنا يعتمد أكبر حركة تنقلات لرؤساء المراكز ونوابهم لضخ دماء جديدة

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة المحليات تهدف إلى ضخ دماء جديدة

من جانبه، أكد محافظ قنا، أن حركة المحليات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المحلية، موضحا أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وخدمة الصالح العام، لافتا إلى حرص المحافظة على إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مختلف الوحدات المحلية.

وشملت حركة المحليات تكليف عدد من القيادات الشابة بمواقع جديدة، إلى جانب إعادة توزيع عدد من الكفاءات المتميزة على مراكز أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ودعم مسيرة العمل التنموي بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على جميع القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية.

أسماء القيادات

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، جاءت أسماء القيادات المكلفة كالتالي:

أشرف أنور أمين، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

حسين زمقان محمد، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تاج جلال عمر محمد، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

خالد بهيج يحيى، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

فراج الوحش محمد محمود، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية

كما تضمنت الحركة تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية، على النحو التالي:

طلعت علي عبد الشافي عبد العال، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

شاذلي عبد الرحيم برنس علي، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

عزت السيد محمد قناوي، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

حاتم أحمد يمني إبراهيم، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

ياسر عبد العزيز فرغل أحمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت.

حافظ محمود حافظ عبد العال، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

محمود عبد الصبور عبد الموجود، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

قاسم عبد الراضي عبد الفتاح، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

محمود حسب النبي محمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

طارق محمد فوزي محمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

شعبان عبد القادر حسن أحمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.