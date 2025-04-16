محافظ قنا يستقل «تاكسي» لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، حيث استقل إحدى سيارات الأجرة «تاكسي» دون الإفصاح عن هويته، وذلك للوقوف على مدى التزام السائقين.

المحافظ يتابع أسلوب تعامل السائقين مع الركاب

وخلال الجولة، تابع محافظ قنا عن كثب أسلوب تعامل السائقين مع الركاب، ومدى التزامهم بتشغيل العداد والتقيد بالتسعيرة الرسمية، فضلًا عن وعي المواطنين بحقوقهم في ظل الإجراءات المستحدثة.

خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن هذه الجولة المفاجئة تأتي في إطار خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، دون أية ترتيبات مسبقة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال يمس حقوق المواطنين.

تكثيف الحملات الميدانية

كما وجه محافظ قنا، إدارة المرور والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية على مواقف السيارات ومناطق التجمعات، لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتوفير وسيلة نقل آمنة وعادلة لجميع أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن أي مخالفات، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق المواطن القنائي.