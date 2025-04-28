هند صبري تهدي جائزتها في بيروت إلى كل امرأة تحدّت الصعاب

كتب: بسمة شطا

كرّم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، التي انطلقت فعالياتها أمس 27 أبريل في لبنان، النجمة التونسية هند صبري بمنحها جائزة الإنجاز الفني، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.

هند صبري تهدي جائزتها في بيروت إلى كل امرأة تحدّت الصعاب



وعلى خشبة المسرح، عبّرت هند صبري عن مشاعرها قائلة: «الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة لي، أنا آتية من قرطاج، أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا، من صور، نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كُتبت بالمركب والإرادة، بالنسبة لي، السينما هي هذا المركب.. وسيلة نعبر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت».

إلى كل امرأة تحدّت الصعاب



كما أهدت «هند» جائزتها إلى كل امرأة تحدّت الصعاب، مضيفة: «كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها، نحن لا نمثل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا».



واختتمت تحيتها لبيروت مؤكدة أن هذه المدينة ستبقى، رغم كل شيء، «مدينة الحلم المتجدد»، معبّرة عن امتنانها العميق للمهرجان ولبيروت، مدينة الصمود والجمال الذي لا ينكسر