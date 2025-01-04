هند صبري تعتذر لأسرة إيناس النجار في رسالة مؤثرة

رحلت الفنانة إيناس النجار عن عمر ناهز 43 عامَا بعد صراع مع المرض، حيث توفيت داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وجرى تجهيز إجراءات السفر لإقامة مراسم الدفن والجنازة في مسقط رأسها بتونس.

هند صبري تعتذر لأسرة إيناس النجار