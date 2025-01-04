هند صبري تعتذر لأسرة إيناس النجار في رسالة مؤثرة
هند صبري تعتذر لأسرة إيناس النجار في رسالة مؤثرة
رحلت الفنانة إيناس النجار عن عمر ناهز 43 عامَا بعد صراع مع المرض، حيث توفيت داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وجرى تجهيز إجراءات السفر لإقامة مراسم الدفن والجنازة في مسقط رأسها بتونس.
هند صبري تعتذر لأسرة إيناس النجار
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تعزية أسرة الراحلة إيناس النجار، ومنهم الفنانة هند صبري، التي اعتذرت لأسرة الراحلة في منشور عبر فيس بوك، قالت فيه: «توفيت الفنانة التونسية المقيمة في مصر إيناس النجار بعد صراع مع المرض، نسأل الله أن يتغمّذها برحمته الواسعة ويغفر لها ويرزقها الجنًة. إيناس كانت طيبة وبشوشة وبارّة بأهلها جدا، أعتذر عن عدم حضور مراسم العزاء لتواجدي خارج البلاد، خالص عزائي لأسرة الفقيدة ومحبّيها».
سبب وفاة إيناس النجار
وتعرضت الفنانة إيناس النجار الفترة الماضية لأزمة صحية، دخلت بسببها إلى المستشفى، وتوفيت متأثرة بإصابتها بتسمم في الدم بعد انفجار المرارة عن عمر ناهز 43 عاما.