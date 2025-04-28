أحمد حجاج: مصر تساهم في تعافي وإعادة إعمار السودان

كتب- أحمد عبد القادر:

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، إن الرئيس عبد الفتاح البرهان أراد حسم الوضع الميداني داخل السودان، خاصة بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم والمناطق المحيطة بها، إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال مستمرة في تجاوزاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين.

مساهمات مصر في تعافي وإعادة إعمار السودان

أضاف «حجاج» في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مساهمات مصر في تعافي وإعادة إعمار السودان كانت محل بحث، إلى جانب التطورات في منطقة شرق أفريقيا وقضية مياه النيل، مشيرًا إلى أن مياه النيل لا تزال تمثل تحديًا لكل من مصر والسودان، مما يتطلب استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الملف الحيوي.

وتابع أن هناك مشاورات مستمرة بين وزيري الري في البلدين، وعلى مستوى القيادتين، بشأن سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالعيوب الإنشائية التي أصابت السد مؤخرًا، مؤكدًا أهمية التشاور حول هذا الملف. كما أشار إلى أن منطقة شرق أفريقيا تمثل أهمية استراتيجية لمصر والسودان، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع في الصومال.

الدعم المصري يتواصل لمساعدة السودان

وأكد حجاج أن الدعم المصري يتواصل لمساعدة السودان في تحديد أسلوب العمل الذي تسمح به الحكومة السودانية في ظل الأوضاع الصعبة، حيث يعاني الملايين من التشرد وسوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية، مشددًا على أن السودان لم يقدم حتى الآن كشفًا رسميًا بالمساعدات المطلوبة، ليس فقط من مصر، بل من العالم العربي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.