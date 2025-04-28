انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. هل تعرضت لهجوم سيبراني؟

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. هل تعرضت لهجوم سيبراني؟

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا.. هل تعرضت لهجوم سيبراني؟

حالة من القلق يعيشها سكان إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا بعد انقطاع الكهرباء بالكامل خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل في حركة النقل العام وأحدث اختناقات مرورية كبيرة وكذلك تعطيل الرحلات جوية، بالإضافة إلى التأثير على خطوط الطاقة والهاتف.

لحظات توثق انقطاع الكهرباء

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انقطاع الكهرباء بالكامل في إسبانيا والبرتغال وجنوب فرسا، حيث ظهرت في مقاطع الفيديو مشاهد أثناء تعطل القطارات ومحطات المترو تحت الأنفاق، بالإضافة إلى تعطل خدمات الإنترنت وغيرها، وفقا لـ «رويترز».

سبب انقطاع الكهرباء

وفي هذا الشأن، كشفت شركة «ريد إلكتريكا» المشغلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا عن سبب انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن هناك خللا كبيرا في الشبكة، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من البلاد، وفي البرتغال، أكدت شركة «رين» أن الانقطاع طال شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها، ما يعني تأثر البرتغال بالكامل تقريباً بالحادثة.

أما جنوب فرنسا شهدت بعض المناطق تأثراً ملحوظاً، بالإضافة إلى تسجيل انقطاعات كهربائية متقطعة أدت إلى تعطل إشارات المرور وشبكات الإنترنت، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم تعلن أي من السلطات الرسمية عن السبب الدقيق للانقطاع، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تداولت بعض وسائل الإعلام تكهنات عن احتمال وجود خلل تقني كبير في الشبكة الأوروبية المشتركة أو هجوم سيبراني، ولكن لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الفرضيات.

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