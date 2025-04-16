كشف حقيقة مقاطع فيديو لنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقاطع فيديو جرى تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقاً صوتياً يدعي نشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.



بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بميناء في إحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضي، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وقتها.

جرى تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع وتبين أنه عامل «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من منصات التواصل الاجتماعي والتعليق عليها بصوته والادعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.