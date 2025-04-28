أسرار 3 نيازك غريبة.. صخرة على السطح وذهب كاذب وكارثة فضائية هددت الأرض

كتبت: نرمين عزت

تصطدم آلاف الصخور الفضائية بسطح الأرض سنويًا، ومعظمها يبقى مخفيًا أو لا يحمل قصصًا غريبة، لكن بعض النيازك يبدو غريبًا جدًا أو يشكل خطرًا بالغًا، ومن الشخص الوحيد الذي قُتل بسبب اصطدام نيزك، إلى الصخرة الكونية التي احتوت على مذنب، إليكم بعض الحكايات الغريبة عن هذه الأجسام التي تهدد سكان كوكب الأرض.

حكايات وأسرار غريبة ومخيفة عن 3 نيازك غامضة

في عام 1988، اشترى ديفيد مازوريك مزرعة في إدمور، ميشيغان، وبينما كان المالك السابق يُطلعه على العقار، لاحظ مازوريك صخرة ملقاة على السقف، أثار مظهرها الغريب فضوله، فسأل عنها، فروى البائع أنه في إحدى ليالي ثلاثينيات القرن الماضي، شاهد هو ووالده الصخرة وهي تتوهج في السماء قبل أن تصطدم بممتلكاتهما. واللافت للنظر أنه أهدى مازوريك صخرة النيزك، وفقًا لموقع «Listverse».

وعلى مدى الثلاثين عامًا التالية، ظلّ النيزك عائقًا أمام المزرعة. في النهاية، سمع مازوريك عن أشخاص آخرين يبيعون قطعًا صغيرة من النيازك بأسعار جيدة، ولأنّ وزن صخرته كان 22 رطلاً (10 كجم)، فقد قام بتقييمها في جامعة سنترال ميشيغان.

يُطلق عليه الآن اسم نيزك إدمور، وقد اتضح أنه صخرة فضائية مذهلة تحتوي على كمية كبيرة من النيكل. لم يكن من أكبر الصخور التي اصطدمت بولاية ميشيغان فحسب، بل كان أيضًا ذا قيمة هائلة من الناحيتين المادية والعلمية، فيما باع مازوريك الدرع إلى قبة أبرامز السماوية بجامعة ولاية ميشيجان مقابل 75 ألف دولار أمريكي.

قصة نيزك ماريبورو

عام 2015، قرر ديفيد هول البحث عن المعادن في منتزه ماريبورو الإقليمي بالقرب من ملبورن، أستراليا. تقع هذه المنطقة ضمن منطقة حقول الذهب، حيث بلغ البحث عن الذهب ذروته خلال القرن التاسع عشر. لذلك، عندما عثر هول على صخرة حمراء غريبة ذات مظهر مميز، اقتنع بوجود ذهب بداخلها، وفشلت حمامات الأحماض والمثاقب وآلة الصنفرة الزاوية في فتح الصخرة، ونتيجةً لذلك، استسلم هول وواصل حياته.

بعد بضع سنوات، أثار فضوله مجددًا، فأخذ القطعة إلى متحف ملبورن للتعرف عليها، وتبين أن «الذهب» كان نيزكًا نادرًا للغاية عمره 4.6 مليار عام. اسمه نيزك كوندريت، يتميز بنسبة عالية من الحديد ومعادن معدنية متبلورة تُسمى الكوندريلات، وبفضل وزنه الهائل الذي بلغ 17 كجم (37.5 رطل)، أصبح ثاني أكبر كوندريت مُكتشف على الإطلاق.

نيزك الممر

عام 2021، شاهد آلاف الأشخاص كرة نارية هائلة تخترق سماء المملكة المتحدة. سمعت عائلة ويلكوك، التي كانت تسكن وينشكومب، صوت خشخشة خارج منزلها، ولكن نظرًا لحلول الظلام، لم يجروا تحقيقًا إلا في صباح اليوم التالي، حينها عثروا على شيء غريب في الممر، وتناثرت على الرصيف أجسام صغيرة داكنة تشبه قوالب الشواء.

وتنتمي القطع المحطمة إلى أول نيزك هبط في المملكة المتحدة منذ 31 عامًا، وكان أيضًا نيزكًا كوندريتيًا كربونيًا نادرًا جدًا، ما أثار دهشة الخبير الذي زار العائلة.

ويبلغ عمر الصخرة حوالي 4.5 مليار سنة، وقد تشكلت قبل ولادة الأرض بوقت طويل. لكن ما يجعلها قيّمة للغاية هو أن النيزك ظل ثابتًا تقريبًا على مر العصور، ما أتاح للباحثين فرصة رائعة لدراسة النظام الشمسي المبكر.