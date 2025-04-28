هل تحققت توقعات ليلى عبداللطيف بشأن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال؟

خلال الساعات الماضية، عاش سكان إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا حالة من الهلع والخوف نتيجة انقطاع الكهرباء بالكامل في جميع البلاد، ما أدى إلى حدوث مشكلات عديدة منها شلل الحركات المرورية وتعطيل القطارات والرحلات الجوية، وأيضا تعطل خدمات الإنترنت وغيرها من الأمور.

تحقيق توقعات ليلى عبد اللطيف

وقبل وقوع هذه الحادثة بعدة أشهر، كانت ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك، تنبأت خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية بحدوث انقطاع كبير في الكهرباء في بعض دول أوروبا، الأمر الذي يسبب حالة من الذعر والقلق لدى الكثيرين والفوضى، بالإضافة إلى انقطاع الغاز.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

ولم تعلن أي من السلطات الرسمية عن السبب الدقيق للانقطاع، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض وسائل الإعلام تداولت تكهنات عن احتمال وجود خلل تقني كبير في الشبكة الأوروبية المشتركة أو هجوم سيبراني، ولكن لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الفرضيات.

وتسبب انقطاع الكهرباء في حالة من الفوضى بأجزاء من البرتغال و إسبانيا ، حيث توقفت إشارات المرور عن العمل، ما أدى إلى ازدحام مروري خانق، كما توقفت شبكات النقل، وانقطعت الكهرباء عن المستشفيات، وعلق الناس في المترو والمصاعد، أما في مدريد، تجمع مئات الأشخاص في الشوارع خارج المباني الإدارية، وكان هناك تواجد مكثف للشرطة حول بعض المباني المهمة، حيث قام الضباط بتوجيه حركة المرور بالإضافة إلى القيادة على طول الأتريومات المركزية المضاءة.