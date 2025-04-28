تعيين جمال بدر نائبا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية، منهم الدكتور جمال عبدالرؤوف بدر، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة، القيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نائبا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



وهنأ الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم (186) لسنة 2025 بتعيينه نائبا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور المنشاوي عن فخره واعتزازه بانضمام الدكتور جمال بدر إلى فريق العمل القيادي بالجامعة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، ومواصلة مسيرة العطاء والتميز العلمي والإداري، بما يسهم في خدمة جامعة أسيوط ودعم مكانتها الأكاديمية والبحثية المرموقة.

الدكتور جمال بدر تم تصنيفه رقم (1) في مصر في مجال المناع

يذكر أن الدكتور جمال بدر كان وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، تم تصنيفه رقم (1) في مصر في مجال المناعة، ورقم (2) في إفريقيا طبقًا لتصنيف Index‏ AD Scientific‏ لسنة 2022، كما تم تصنيفه ضمن أفضل %2 من العلماء على مستوى العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد العام 2020، كما حاز على عضوية مجلس البحوث الأساسية بأكاديمية البحث العلمي بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2021.

وحصل على عدة جوائز، من ضمنها جائزة أفضل باحث عربي متميز لعام 2018 من اتحاد الجامعات العربية فبراير 2019، وجائزة كلية العلوم للبحث العلمي ذى أعلى معامل تأثير للعام 2017، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية (العلوم البيولوجية) للعام 2012 مارس 2009م، وجائزة من جامعة أسيوط للتفوق والتميز العلمي في ديسمبر 2007م، وجائزة أفضل عرض شفوي لمنحة ما بعد الدكتوراه في المؤتمر السنوي العاشر لـ CHUM، جامعة مونتريال بكندا.