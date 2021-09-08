تعرف على كلية العلوم الأساسية.. شروط القبول والأوراق المطلوبة

تزايد البحث من قبل طلاب الثانوية العامة وشهادات العربية والأجنبية المعادلة عبر محرك «جوجل»، عن تنسيق كلية العلوم الأساسية، عقب إعلان وزارة التعليم والبحث العلمي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، لإتاحة الفرصة أمام كافة الطلاب للالتحاق بالكليات التي يرغبون بالدراسة بها.

وترصد «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بكلية العلوم الأساسية، على النحو التالي:

تعد كلية العلوم الأساسية، إحدى كليات جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان الأهلية، التي لها الريادة في العلوم الأساسية وتطبيقاتها وثقافتها لكى تساهم في بناء المجتمع وتحقيق التميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

شروط القبول بكلية العلوم الأساسية

- تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها القسم العلمي «كيمياء – فيزياء – احياء – رياضة – إنجليزي».

- للطالب المصري: «تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أقصى سنتين من تاريخ الحصول عليها».

- للطالب غير المصري: «تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها».

- حددت جامعة المنصورة الجديدة المصروفات الدراسية للطلاب المصريين 48000 جنيهًا.

البرامج الدراسية في كلية العلوم لأساسية جامعة المنصورة الجديدة

- برنامج الكيمياء الصناعية.

- برنامج البيولوجيا الجزيئية.

- برنامج علوم الطب الشرعي.

تنسيق كلية العلوم الأساسية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، الحد الأدنى لكلية العلوم الأساسية للعام الدراسي 2021-2022، عند 58% وذلك لانخفاض نسبة المجاميع بالثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية العلوم الأساسية

1. أصل الثانوية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.