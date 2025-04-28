القبض على 9 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة في الإسكندرية

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأنجالهم لقيامهم بالتعدي عليها وأنجالها في الإسكندرية.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأنجالهم لتعديهم عليها وأنجالها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أبريل الجاري، تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضررها من (طليقها وعدد من أقاربه) لقيامهم بالتعدي عليها وأنجالها ومضايقتهم لوجود خلافات أسرية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (9 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



