أنغام تحيي حفلا غنائيا ضمن «ليالي مصر» 16 مايو المقبل

أنغام تحيي حفلا غنائيا ضمن «ليالي مصر» 16 مايو المقبل

أنغام تحيي حفلا غنائيا ضمن «ليالي مصر» 16 مايو المقبل

كتب : بسمة شطا

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير ضمن سلسلة حفلات ليالي مصر، التي انطلقت منذ فترة، وذلك يوم الجمعة 16 مايو المقبل.

تعرف على موعد حفل أنغام ضمن حفلات ليالي مصر

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلها الغنائي ضمن حفلات ليالي مصر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وبالفعل جرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقع تذكرتى، التي جاءت مقسمة إلى 6 فئات مختلفة، وتقدم خلال الحفل عددا من أغانيها الخاصة التي يحبها الجمهور ويتفاعلون معها.

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت آخر ألبوم غنائي لها بعنوان تيجي نسيب، الذي ضم عددا كبيرا من الأغاني كان من بينها تيجي نسيب، وبقالك قلب، وموافقة وخليك معاها وعدد آخر من الأغنيات.

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