قدمها لـ أنغام قبل 4 سنوات.. أكرم حسني يكشف كواليس أغنية تيجي نسيب

قال الفنان أكرم حسني، إن دوره في مسلسل الكابتن، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، كان أسهل نسبيًا مقارنةً ببقية الممثلين، وأرجع ذلك إلى طبيعة شخصيته في العمل، حيث كانت قادرة على رؤية الأرواح، على عكس الشخصيات الأخرى التي لم تكن تراهم، مما جعل أداء زملائه أكثر تحديًا.

مسلسل الكابتن

أضاف أكرم حسني، خلال حلوله ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، مساء الجمعة مع منى الشاذلي عبر قناة ON، أنه كان يشفق أحيانًا على زملائه الممثلين، نظرًا لصعوبة التفاعل مع شخصيات غير مرئية لهم ضمن سياق الأحداث، في حين كان هو قادرًا على التفاعل معهم بسهولة داخل المشاهد.

تيجي نسيب

في سياق آخر، حكى أكرم حسني تفاصيل كتابته لأغنية تيجي نسيب للفنانة أنغام، موضحا أنها قدمت الأغنية على طريقة يا جبل ما يهزك ريح، مشيرا إلى أنه يكتب تلك النوعية من الأغاني ويتركها، ليس بغرض غنائها لأنه يتجه للأغاني ذات الطابع الكوميدي والخفيف.

أوضح أنه التقى بأنغام قبل 4 سنوات برفقة الشاعر أمير طعيمة، والذي أخبرها أنه يكتب أغاني جادة، فطلبت أنغام أن تستمع إلى بعضها، مردفا أنه ذهب إليها في اليوم التالي وأعطاها أغنيتي تيجي نسيب وخليك معاها "قالت لي من أول لحظة أنا هغنيهم".