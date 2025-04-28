«أسوان الأزهرية» تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم، حفل ختام الأنشطة الرياضية والاجتماعية والتربوية؛ لتكريم الطلاب والمعاهد والمعلمين الفائزين في مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية أو مستوى المنطقة، وتسليمهم دروع التكريم.





الأزهر يولي اهتماما بجميع الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أن الأزهر يولي اهتماما بجميع الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى إعلاء المبادئ والقيم السامية التي حثنا عليها ديننا العظيم، وتنمية المهارات والإبداع والابتكار لدى الطلاب، التي تنتج لنا جيلا يحمل أمانة هذا الوطن ويسعى دائما للنهوض به.



وأشار إلى ما حققته المنطقة في الآونة الأخيرة من إحراز لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوطن العربي في مسابقات البرمجيات والقراءة، وأن كل هذه الإنجازات تدل على اهتمام المنطقة بمختلف الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهاراتهم بما ينعكس على مستقبلهم، مؤكدا أن المنطقة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للطلاب المتفوقين في جميع المجالات.



كما قدم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الشكر والتقدير لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، على حصدها للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جميع المجالات، مقدما خالص التهاني والتبريكات لمديري الإدارات التعليمية، وشيوخ المعاهد، ومعلمي التربية الرياضية، والإخصائيين الاجتماعيين، والطلاب على حصدهم للمراكز الأولى، متمنيا لهم دوام التميز والتفوق.

محافظ أسوان يكرم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية

ومن جانبه، حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على الحضور و تكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم المعاهد الحاصلة على أكثر من مركز على مستوى المنطقة.

كما هنأ الطلاب المكرمين والمعاهد الفائزة في جميع المجالات، مقدما شكره وتقديره لمنطقة أسوان الأزهرية، وللطلاب وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الإنجاز لمحافظة أسوان على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ أسوان بدور الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعم التعليم الأزهري بأسوان، بجانب دوره الاجتماعي والإنساني البارز في تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية.





