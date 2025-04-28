بشرى لأهالي أصفون المطاعنة من محافظ أسوان.. الصرف الصحي يدخل الخدمة قريبًا

كتب - أسامة أحمد

زفَّ المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشرى لأهالي قرية أصفون المطاعنة بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، دخول خدمة الصرف الصحي قريباً، والتى تخدم قرى شرق أصفون المطاعنة، مشيرا إلى ضرورة إحداث تنمية حقيقية بالقرية، كون مرفق الصرف الصحي أحد أهم مسببات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده أهالي القرية، لعرض مطالبهم واحتياجاتهم بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد كبير من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية

وأكد محافظ الأقصر على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك عقب انتهاء أعمال الرفع المساحي وعمل المقايسات التقديرية، لقطعة الأرض التى تبرع بها أهالي القرية، موجها بإنهاء أعمال الرفع المساحي خلال 20 يوما فقط، للبدء فى التصميمات الخاصة للمحطة، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ مطالب المواطنين، واعدا أهالي القرية بزيارتهم مرة أخرى.

المحافظ: أعمال التنمية التي تتم في مختلف ربوع مصر

واختتم المحافظ اللقاء الجماهيري بالتأكيد على أعمال التنمية التي تتم في مختلف ربوع مصر، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى حالة الاستقرار والأمان التي تشهدها مصر والتي تتطلب ضرورة التكاتف والتلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف خلف القيادة السياسية وتوجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لعبوره بالجمهورية الجديدة إلى بر الأمان وقيادته الحكيمة لزمام الأمور في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

سعادة الأهالي بزيارة المحافظ

كما أعرب الأهالي خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، عن سعادتهم بزيارة محافظ أسوان لقريتهم، معبرين عن فرحتهم لكونه أول محافظ يعقد لقاء جماهيريا معهم ويستجيب لمطالبهم، مؤكدين أنهم لمسوا في محافظ الأقصر الجدية والالتزام وشعروا بأعمال التطوير التي تتم في مختلف المناطق بالمحافظة.

شهد اللقاء الجماهيري، المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني بمحافظة الأقصر، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير.

كما شهد اللقاء، النائب وائل زكريا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وجمع غفير من أهالي قرية أصفون المطاعنة.