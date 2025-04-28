وظائف «تلي سيلز» للإناث في الجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف فرصنا عن توافر فرص عمل مميزة للسيدات، للعمل في وظيفة تلي سيلز «Telesales» لصالح شركة سعودية كبرى، وذلك بمقرها في السادس من أكتوبر بالجيزة.

تعد هذه الفرصة مثالية لمن تبحث عن بيئة عمل محفزة ودخل ثابت، بالإضافة إلى عمولات مجزية، وإليك التفاصيل الكاملة للوظيفة وكيفية التقديم عليها:

متطلبات الوظيفة

يجب فيمن تتقدم على هذه الوظائف الشاغرة أن تتوفر فيها المتطلبات والشروط التالية:

توفر خبرة متوسطة لا تقل عن سنة في مجال التلي سيلز أو المبيعات عبر الهاتف.

الجنس المطلوب: إناث فقط.

اللغة الإنجليزية: معرفة بالأساسيات.

السن المطلوب: من 22 إلى 30 سنة.

المؤهل الدراسي: مؤهل عالٍ.

إجادة استخدام الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد.

يفضل أن تكون المتقدمة من سكان مدينة 6 أكتوبر أو المناطق القريبة منها لتسهيل الوصول لمقر العمل.

خبرة سابقة في مجال المبيعات عبر الهاتف تعتبر ميزة إضافية.

القدرة على التعامل بلباقة ومهارة مع العملاء.

سرعة البديهة والقدرة على إقناع العميل بفعالية.

الراتب ونوع العمل

الراتب الأساسي: 6000 جنيه مصري + عمولات.

نوع الوظيفة: دوام كامل.

الشيفت: من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً.

الإجازة الأسبوعية: يوم الأحد.

المهام الوظيفية

التواصل مع العملاء، من خلال إجراء مكالمات هاتفية للعملاء المحتملين أو الحاليين لتقديم العروض والخدمات المختلفة.

العمل على تحقيق الأهداف الشهرية المحددة للعملاء؛ مثل عدد الحجوزات أو قيمة المبيعات.

متابعة العملاء عبر إجراء مكالمات متابعة للعملاء لضمان استكمال العمليات البيعية أو تقديم الدعم اللازم.

التعامل مع الاستفسارات، والرد على جميع استفسارات وأسئلة العملاء المتعلقة بالخدمات والعروض.

إعداد تقارير يومية أو أسبوعية توضح الأداء والنتائج التي تم تحقيقها.

مميزات الوظائف الشاغرة

دخل ثابت مع فرصة لزيادة الدخل عبر نظام العمولة.

بيئة عمل محترفة ومشجعة للنمو الوظيفي.

الالتزام بمواعيد عمل واضحة وإجازة أسبوعية محددة.

رابط التقديم على الوظائف

يمكن لمن ترغب في التقديم على الوظائف، الدخول إلى موقع فرصنا من هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.