بعد أزمة الظلام في أوروبا.. كيف تتصرف في حالات الانقطاع الطويل للكهرباء؟

في الساعات الأخيرة، عاشت بعض دول أوروبا ظلاما دامس، بعد التعرض لموجة من انقطاعات الكهرباء التي استمرت لساعات طويلة، ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للملايين، وأدى إلى حالة من القلق والذعر، إذ جاءت هذه الانقطاعات نتيجة مجموعة من العوامل، بينها الضغوط على شبكات الطاقة، والتغيرات المناخية القاسية، والأزمات الجيوسياسية التي أثرت على استقرار مصادر الطاقة، وبينما تعمل الحكومات جاهدة لإيجاد حلول، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن التصرف بحكمة وأمان أثناء انقطاع الكهرباء لفترة طويلة؟

تأمين مصدر بديل للإضاءة والطاقة

أول ما ينبغي التفكير فيه هو الإضاءة، لذلك احرص على تجهيز مصابيح تعمل بالبطاريات أو الشحن، مع الاحتفاظ ببطاريات إضافية، كما أن الشموع قد تبدو خيارًا، لكنها تحمل خطر الحريق، لذا يُفضل استخدام مصابيح LED المحمولة، كذلك، إن أمكن، امتلك شاحنًا متنقلًا (Power Bank) لإبقاء هاتفك مشحونًا للطوارئ، بحسب موقع ready.gov.

تخزين المياه والطعام غير القابل للتلف

في حالات الانقطاع الطويل، قد تتأثر إمدادات المياه والتبريد، فمن المهم تخزين كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مواد غذائية لا تحتاج إلى تبريد أو طبخ، مثل المعلبات، والمكسرات، والبسكويت.

من الضروري الحفاظ على وسائل الاتصال، لذلك ابق على اتصال بالأخبار عبر راديو يعمل بالبطارية أوتطبيقات الهواتف إذا كانت الشبكات لا تزال متوفرة، ما سيساعدك على معرفة آخر المستجدات والتعليمات الرسمية، ويضمن لك سرعة الاستجابة لأي تطورات.

حافظ على استخدامك للأجهزة الإلكترونية للحد الأدنى الضروري، استخدم الهاتف فقط للاتصالات المهمة أو متابعة الأخبار العاجلة، هذا يطيل عمر البطاريات ويمنحك وقتًا أطول للبقاء على اتصال.

ضع خطة مسبقة مع عائلتك أو جيرانك لتبادل الموارد أو تقديم المساعدة عند الحاجة، في مثل هذه الظروف، يمكن للدعم المجتمعي أن يكون عامل أمان وحماية إضافي، تعرف على أماكن مراكز الإغاثة أو نقاط الدعم التي قد تفتح في منطقتك.