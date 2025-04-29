رياح مثيرة للأتربة.. وزارة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من طقس اليوم

تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة٬ تقريرا من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة البيئة، وما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية٬ بشأن وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من غرب القاهرة وشمال الصعيد٬ تبدأ اليوم وتكون ذروتها غدا الأربعاء، ما يؤثر سلبا على جودة الهواء خلال تلك الفترة.

متابعة جودة الهواء

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة٬ لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

رقم تلقي شكاوى المواطنين

وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق تطبيق واتس آب 0122269333.