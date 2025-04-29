«الخارجية»: عودة خدمات الدعم الفني لتطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
«الخارجية»: عودة خدمات الدعم الفني لتطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تابعت شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، المتعلقة بتعطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام معاملات المواطنين.
الخارجية تواصلت مع الجهات المعنية لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية، التي بدورها أعلنت عن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.
وأوضحت وزارة المالية أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة، لافتة إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لتمكينهم من تنفيذ إجراءات الشحن، كما أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من هذه المبادرة.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على نجاح هذا المبادرة، وكل المبادرات الأخرى، كما تؤكد استعدادها الدائم لبذل كل الجهد والتعاون مع كافة الجهات لرعاية المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم.