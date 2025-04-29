أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تابعت شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، المتعلقة بتعطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام معاملات المواطنين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على نجاح هذا المبادرة، وكل المبادرات الأخرى، كما تؤكد استعدادها الدائم لبذل كل الجهد والتعاون مع كافة الجهات لرعاية المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم.