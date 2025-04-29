محافظ البنك المركزي يستقبل وفدا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك

محافظ البنك المركزي يستقبل وفدا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك

محافظ البنك المركزي يستقبل وفدا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة سون شوه – نائب عمدة المدينة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات منها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، خاصة في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز العلاقات بين الصين والدول الأعضاء في المبادرة.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تسهم في تعميق التعاون في كافة المسارات، لا سيما الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

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