مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محمد بركات

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارًا من الأول من مايو 2025، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%

يأتي هذا التمديد في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث يتم توفير السلع بأسعار منخفضة في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بمشاركة 2228 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

كما تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.