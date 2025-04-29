انطلاق فعاليات مؤتمر المستشفيات الجامعية الأول في «عين شمس»

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الاول للمستشفيات الجامعية في مصر والمنعقد حاليا في رحاب كلية الطب جامعة عين شمس، بحضور عدد من الوزراء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والشيوخ، إذ من المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستشفيات الجامعية.



ومن جهته أكد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن مستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش جري تطويرها لتكون مواكبة احدث النظم العالمبة ، وهي مكونة من 9 مستشفيات و تعالج حوالي 2 مليون شخص سنويا، بجانب بها 6 مراكز وأبحاث طبية متميزة.



ومن جهته قال الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدمرداش، إن مدينة عين شمس الطبية جري تجهيزها وتطويرها لتكون مواكبة ووفقا لاعلي النظم العالمية، مضيفا أنه جرى ميكنة المستشفيات الجامعية لمنع استخدام الأوراق مستقبلا، منوها إلى أن هناك 7 مشروعات كبرى يجرى العمل عليها خلال الفترة المقبلة كمركز بيت الحيوان والصيدلية المركزية وغيرها من المشروعات.